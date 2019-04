BUREAU, Soeur Carmen

(Soeur Madeleine-de-la-Croix)



À la Maison Mère des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint-Damien, le 27 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 2 mois, dont 71 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Carmen Bureau, en religion Soeur Madeleine-de-la-Croix. Elle est née à la paroisse Jacques-Cartier de Québec, de feu Omer Bureau et de feu Yvonne Drouin.Elle sera exposée à la Maison Mère des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le lundi le 29 avril 2019 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h. Le mardi, 30 avril 2019, le salon sera ouvert à partir de 12h30.et de là, le corps sera inhumé au cimetière de la communauté. Elle laisse dans le deuil outre sa famille religieuse et les associés Perpétuel Secours de la Congrégation, ses sœurs Jeanne d'Arc (feu Louis Blanchette), Cécile (feu André Lagacé); ses beaux-frères : Robert Bélise (feu Céline), Claude Malouin (feu Rose) et de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la :