[BALADO] On vous présente une émission spéciale sur le repêchage de la NFL dans La Zone payante!

Le repêchage 2019 de la NFL fait maintenant partie de l'histoire, il faut maintenant l'analyser! Dans La Zone payante, nous n'avons pas fait les choses à moitié en passant en revue la cuvée de chacune des 32 équipes du circuit Goodell!

On en avait des choses à dire, ce qui donne un émission (un peu) plus longue qu'à l'habitude! À la barre de l'émission, on retrouve votre animateur Matthieu Boivin, en compagnie du journaliste du Journal de Québec affecté à la couverture de la NFL, Stéphane Cadorette, et de l'analyste des matchs du Rouge et Or football, Jean Carrier.

Pour les fins de l'exercice, nous avons analysé le repêchage en commençant par les quatre divisions de la Conférence américaine, pour ensuite compléter avec celles de la Conférence nationale.

Bonne écoute!

Nous avons fait la revue des divisions dans l'ordre suivant:

Conférence américaine

Division Est

Division Nord

Division Sud

Division Ouest

Conférence nationale