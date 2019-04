Capitale-Nationale: 6 citoyens sur 10 favorables au tramway, selon un sondage

Six citoyens sur dix de Québec – et de la grande région de la Capitale-Nationale – sont favorables au mégaprojet de Réseau structurant de transport en commun, d’après un sondage Léger commandé par trois groupes environnementaux.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un rapport de la firme de sondage rendu public lundi matin par Accès transports viables.

Quelque 59 % des répondants de Québec estiment que la Ville «a besoin d’un Réseau structurant» qui inclut un tramway et un trambus. Le taux grimpe à 61 % lorsqu’on sonde les citoyens de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.

D’autre part, une majorité nette des deux tiers des répondants se dégage pour demander aux deux paliers de gouvernements supérieurs de «trouver une solution, dans les meilleurs délais, pour assurer le financement du projet du Réseau structurant de transport en commun», lit-on.

Selon Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, «il y a un fort consensus à Québec autour du Réseau structurant de transport en commun. Il est temps pour notre ville de se donner un Réseau digne des grandes villes. Les gouvernements doivent rapidement trouver une solution pour que le projet puisse démarrer sans attendre».

M. Gandmont n’a pas paru surpris de constater que les gens de la RMR de Québec appuient autant le mégaprojet que les répondants de Québec centre. «Même quand les gens ne sont pas de futurs usagers, ils comprennent qu’il y a un avantage à avoir un réseau structurant que ce soit pour des raisons environnementales ou parce que le Réseau va alléger le trafic routier», a-t-il indiqué.

Le coup de sonde a été réalisé auprès de 501 répondants, entre le 12 et le 16 avril 2019, pour le compte d’Accès transports viables, du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-nationale et d’Équiterre. Sa marge d’erreur est de 4,4 %, 19 fois sur 20.

Réaction

Appelée à réagir au sondage d'Accès transports viables, la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, s'est dit peu surprise des résultats.

«On le sait depuis le début que les gens souhaitent ce projet-là. On le voit et on entend régulièrement les gens. On est rendus là à Québec. Nous sommes rendus à un moment où on doit avoir un réseau de transport en commun adéquat pour une ville comme la nôtre. Le RTC fait un bon travail, mais on sait qu'on est rendus à la limite et qu'on doit regarder d'autres alternatives.» Selon Mme Savard, le sondage vient donner raison à l'administration Labeaume d'aller de l'avant avec son projet.

Sur la marche citoyenne qui s'est tenue dimanche dans le secteur Pie-XII, Marie-Josée Savard a affirmé comprendre les résidents qui ont des craintes par rapport au passage du tramway dans leur arrière-cour. La soixantaine de citoyens qui ont pris la rue réclamaient un changement du tracé pour que le tramway aille rejoindre Marly au lieu de circuler sous les lignes d'Hydro-Québec, entre Versant-Nord et Quatre-Bourgeois. «Il y a encore des discussions avec les gens concernés. Maintenant, si le tracé a été choisi pour passer à cet endroit-là, c'est que ça semblait être le meilleur des tracés.»

Elle a répété que l'administration est «sensible» aux doléances des citoyens et comprend leur désir d'être rencontrés rapidement. La Ville le fera, a-t-elle promis, mais sans donner d'échéancier précis.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin