Des Beaucerons devront prendre une décision

Plus de 1500 sinistrés épuisés ont envahi le Centre Caztel de Sainte-Marie, lundi soir, afin de connaître le montant des indemnités proposées par le gouvernement du Québec pour cette inondation historique.

À l’intérieur, trois salles avaient été aménagées pour accueillir un nombre record de citoyens touchés par cette crue de la Chaudière.

« L’an dernier, c’était 300 personnes, mais là, c’est majeur. Au lieu de tout perdre, je vais dire aux gens de faire le bon choix », a commenté le maire Gaétan Vachon.

« On va le prendre où le milliard de dollars ? » a lancé un sinistré, en référence au maximum de 200 000 $ du programme d’aide financière.

Après avoir reçu les détails, la foule plutôt calme s’est ruée vers le lieu de prise de rendez-vous. Encore une fois, la patience était de mise. « Moi, ça me sauve de la faillite », a reconnu Jacques Sirois, un propriétaire.

« J’ai tout perdu. En un an et demi, ça fait trois fois. Le propriétaire n’est pas peureux de refaire tout ça si le gouvernement ne paye plus après », a expliqué Lucie Côté.

Des voleurs

Heureusement, la sinistrée a pu installer la roulotte de sa fille devant son immeuble. « On avait mis quelques biens avec une toile par-dessus. Des gens sont partis avec mon stock. Les voleurs, ça m’enrage ! On vient épuisé. »

Par ailleurs, à Scott, l’école primaire L’Accueil restera fermée jusqu’au 6 mai. Les élèves auront été privés de cours pendant deux semaines.

À l’intérieur, le personnel travaille toujours d’arrache-pied.

« On n’est pas prêt. Les équipes ont travaillé toute la fin de semaine. Ils voulaient tous aider », a expliqué la directrice de l’école, Sylvie Boutin.

« J’en fais mon cheval de bataille avant ma retraite. Je veux leur laisser une école neuve. Je ne veux pas revivre ça », a terminé la directrice.