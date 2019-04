Dieu n’est pas seul responsable de la survie des humains

J’ai lu le questionnement de cette dame qui ne savait plus si elle devait croire en Dieu vu l’inutilité des prières qu’on lui adresse depuis toujours. Elle en avait gros sur le cœur de constater l’augmentation du nombre de personnes qui meurent de faim dans le monde, après avoir récité le bénédicité toute son enfance, cette prière où on demande à Dieu de « ... donner du pain à ceux qui n’en ont pas. »

Je souhaite bien humblement lui dire que le fait qu’il y ait autant de gens sur la planète qui ne mangent pas à leur faim relève en premier lieu de nous autres, les humains. Nous avons la responsabilité de contribuer à nourrir ceux qui en manquent. Sait-elle qu’il y a suffisamment de nourriture produite chaque jour pour nourrir deux planètes, mais que cette nourriture est mal administrée et surtout mal distribuée ?

La plupart des pays où les gens sont dans la disette sont des endroits dirigés par des dictateurs et des despotes qui tiennent leur peuple dans la pauvreté pendant qu’eux dépensent les ressources qui devraient être disponibles pour TOUS. Nombre de personnes, majoritairement membres d’ONG dont l’honnêteté et la probité sont reconnues, en ont témoigné !

En Occident où nous vivons, on jette la nourriture à la tonne, bien des gens sont en surpoids, et on n’a malheureusement pas toujours conscience de ce qui se passe ailleurs. C’est facile de blâmer Dieu pour tous les maux de la terre comme le faisait cette personne, mais ça ne nous dispense pas du devoir de faire notre part. Elle effleurait aussi la supposée responsabilité de notre mère à tous, Ève, en traitant cette partie de l’histoire du monde catholique de « simpliste ». Mais dans mon esprit à moi, le vrai simplisme vient de notre manie de toujours chercher à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Car n’est-ce pas ce que font les humains depuis la nuit des temps ? Si chacun d’entre nous commençait par faire sa part une bonne fois pour toutes, je suis convaincue que la planète et ceux qui l’habitent ne s’en porteraient que mieux.

Sue

On ne peut qu’opiner dans le même sens que vous. Surtout qu’on sait désormais, avec statistiques à l’appui, que nous achetons en trop annuellement des tonnes de nourriture que nous jetons ensuite sans scrupules à la poubelle. Mais il y a aussi l’épineux problème de la redistribution des richesses qui, au lieu de se régler, semble s’envenimer encore plus. Viendra-t-il ce jour où l’appétit du 1 % le mieux nanti pour continuer à amasser des biens va enfin se tarir ?