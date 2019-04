Guerrero fils est sur la bonne voie

Les moindres faits et gestes de Guerrero, avant, pendant et après le match, ont été analysés. Le joueur de troisième-but n’a pas commis de faute lors de sa première journée au bureau dans les ligues majeures. Il a frôlé la perfection.

Il a visé dans le mille en faisant son entrée au Rogers Centre avec la chemise des Expos no. 27 sur le dos. Non seulement il a rendu un hommage à son père, mais c’était aussi un beau clin d’œil à Montréal qui l’a vu grandir durant les cinq premières années de sa vie. Je ne crois pas à la théorie que tout était planifié. J’ai senti que ça venait du cœur.

Par contre, on va attendre quelques bonnes saisons de sa part avant de pouvoir le comparer à son paternel sur le plan des statistiques. Pour le moment, on sait qu’il a les mêmes gènes et la même passion pour le baseball. C’est déjà un bagage plus qu’intéressant.