Insectes comestibles et truites vivantes au Grand Marché

Truites vivantes et jardin d’hiver vertical, insectes comestibles, jeux interactifs, encyclopédie géante des produits d’ici : le Grand Marché abritera cinq vitrines technologiques pour faire découvrir des mondes divers aux clients.

La Ville de Québec a dévoilé lundi les cinq vitrines technologiques qui prendront place dans le futur Grand Marché, qui doit ouvrir le 14 juin. Les espaces seront aménagés dans « dans un endroit stratégique et viendront bonifier l’expérience client», s’est enthousiasmée la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.

Les vitrines sont élaborées en collaboration avec l’Université Laval et l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF).

Photo courtoisie

Il y aura un jardin d’hiver, qui prendra la forme d’un «module d’aquaponie» ou des truites vivantes cohabiteront avec une culture de plantes. «Tout va être consommable», a précisé le doyen de la faculté des Sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Jean-Claude Dufour.

L’espace innovation présentera des tendances alimentaires du futur. Là, les curieux pourront goûter des insectes comestibles et en apprendre plus sur les emballages du futur.

L’espace famille offrira des bornes et des jeux interactifs sur le mouvement zéro déchet.

Photo courtoisie

L’aire de consommation «mettra en valeur les produits d’ici et agira à titre d’encyclopédie géante», a indiqué la Ville.

Finalement, l’espace innovation et recherche mettra en valeur l’expertise en recherche agroalimentaire.

«C’est une occasion en or pour informer le grand public sur l’importance de la science et l’innovation», a commenté Renée Michaud, qui indique que les vitrines s’adresseront autant aux jeunes qu’aux plus âgés.