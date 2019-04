La ministre Guilbault souhaite «une réflexion plus large sur la façon dont on peut prévenir d’éventuelles inondations»

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, souligne qu’il faut «avoir une réflexion plus large sur la façon dont on peut prévenir d’éventuelles inondations» au Québec.

Selon Mme Guilbault, il est maintenant temps de réfléchir à «des travaux plus généraux, plus larges que du rétablissement post-inondations».

«Est-ce qu’on peut faire des aménagements du point de vue de l’environnement, des cours d’eau ou autres, au Québec?» demande-t-elle. «Évidemment, il faut éviter des constructions en zones inondables. Nous serons de cette réflexion et nous prendrons les meilleures décisions en conséquence.»

Plus de détails à venir...