La Ville de Québec lancera son «Écocentre mobile» le 18 mai

Les citoyens des quartiers centraux à Québec auront accès à un nouveau service d’Écocentre mobile, dès le 18 mai, pour recycler leurs piles, ampoules et autres matières dangereuses en petite quantité.

Trop souvent, les résidents du centre-ville hésitent à se déplacer dans les écocentres situés en périphérie, n’ayant pas suffisamment d’objets à recycler, a observé la conseillère Suzanne Verreault en conférence de presse lundi. Les batteries, les ampoules, les restants de peinture ou autres appareils électroniques prennent alors le chemin de l’incinérateur, via le bac à déchets.

«Ce n’est pas tout le monde qui a une voiture non plus au centre-ville. On va commencer par les secteurs denses (...) Ça va être beaucoup plus accessible», a-t-elle expliqué, rappelant que ce besoin avait été maintes fois exprimé dans les dernières années par les résidents du centre-ville.

L’Écocentre mobile ne se substituera toutefois pas aux autres écocentres qui demeureront les seuls à accepter les plus gros objets, les résidus de construction, la terre, les résidus verts, la brique, le béton, les médicaments et déchets biomédicaux, les armes à feu, les matières explosives et les pneus (avec ou sans jantes).

La Ville de Québec déplacera son Écocentre mobile dans divers «lieux stratégiques» au printemps et à l’automne. Huit journées sont prévues pour la première année de ce projet pilote. La Ville promet ensuite de s’ajuster en fonction de la demande. Le coût de ce projet pilote est évalué à 200 000 $, en incluant le budget visant à publiciser les différentes dates retenues.

Voici les 8 lieux qui seront visités en 2019

Samedi le 18 mai (Vieux-Limoilou, Stationnement de l’église Saint-Fidèle, 1260 4 e Avenue)

Avenue) Samedi le 28 mai (Saint-Roch, Stationnement de l’immeuble Olymbec, 275 rue du Parvis)

Samedi le 8 juin (Saint-Jean-Baptiste, Stationnement du Grand Théâtre de Québec, 269 boulevard René-Lévesque Est)

Samedi le 22 juin (Saint-Sacrement, Terrain des Loisirs Saint-Sacrement, 1360 boulevard de l’Entente)

4 autres secteurs à l’automne (dates et lieux à confirmer)