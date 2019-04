Le baseball majeur réagit aux débuts de Vladimir Guerrero fils

Les partisans des Blue Jays de Toronto l’attendaient depuis un moment: Vladimir Guerrero fils a brisé la glace dans le baseball majeur la semaine dernière. Ils ne sont toutefois pas les seuls à se réjouir de cet événement. En effet, plusieurs joueurs des ligues majeures sont également très excités.

Étant les premiers à affronter Guerrero, vendredi, les membres des Athletics d’Oakland n’ont pas hésité à vanter le joueur de troisième but.

«Les plus grands sont les plus grands. Babe Ruth pourrait jouer aujourd'hui, à mon avis, a dit l’entraîneur des lanceurs des A’s Scott Emerson, selon le site officiel du baseball majeur. Et ce gars, le garçon a grandi autour du vestiaire, il a grandi autour du baseball avec son père. Il n’a pas peur et n’est pas intimidé. Il pense juste que c'est un autre jour au bureau.»

Ayant joué avec son père, l’ancien des Blue Jays Kendrys Morales refuse pour l’instant de comparer les deux générations de Guerrero. Il reconnaît toutefois le grand talent de la recrue.

«C’est difficile de [comparer les deux], a avancé Morales. [Le père] est un membre du Temple de la renommée, mais au moment où j’ai joué avec, il était un joueur expérimenté. Maintenant, avec son fils, nous devons lui donner du temps, le laisser jouer et voir ce qui se passe. Le temps nous le dira.»

«Mais j’ai vu le jeune, je sais qu’il a beaucoup de talent et qu’il va certainement être un bon joueur. Nous devons juste attendre et voir ce qui se passe», a ajouté le joueur de premier but des A’s.

AFP

Plusieurs messages d’encouragement

Par ailleurs, des joueurs des quatre coins de l’Amérique ont commenté les débuts très médiatisés de Guerrero fils.

«Nous étions tous assis ici à regarder, et j'ai eu un moment où je me suis dit: "Est-ce que ça se passait quand j'ai eu ma première présence au bâton?" Il va devenir un grand joueur», a avancé le joueur de troisième but des Cubs de Chicago Kris Bryant.

Eloy Jimenez, également Dominicain et l’un des plus beaux espoirs du baseball majeur appartenant aux White Sox de Chicago, n’a pour sa part pas perdu de temps pour féliciter son compatriote.

«Je l’ai texté tout de suite [après le match] et je lui ai dit: "Continue de travailler dur, tu le mérites et félicitations. Tu es l'un des meilleurs joueurs que je n’ai jamais vus. Continue de faire ce que tu fais et profite du sport". Il m'a juste répondu: "Merci. Toi aussi, garçon".»

La formation canadienne amorcera mardi une série de trois parties contre les Angels de Los Angeles, à Anaheim.