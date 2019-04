Le cap des 10 000 évacués dépassé

Si les crues printanières semblent se stabiliser, le bilan provisoire provincial, lui, continue de s’alourdir. Le nombre de personnes évacuées a bondi lundi, pour se porter à 10 149 personnes, alors que les régions de l’Outaouais et des Laurentides sont les plus durement touchées. On recense également 6681 maisons inondées et 3458 résidences isolées.