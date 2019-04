Le manque de relève entrepreneuriale dans la région de Québec retarde les investissements

Le retard dans la mise en place des plans de relève entrepreneuriale a des conséquences dans la région de Québec. Une étude dévoilée lundi matin révèle que cette réalité pour des biens entrepreneurs a contribué à freiner les investissements de 97 M$ jusqu’à présent, alors que l’impact économique total s’élève à près de 200 M$.

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Raymond Chabot Grant Thornton et Desjardins ont dévoilé lundi matin les résultats révélateurs d’une étude économique visant à documenter les impacts du retard en relève entrepreneuriale dans l’agglomération de Québec.

Ces résultats ont été obtenus à la suite d’un sondage électronique administré par Léger auprès des membres de la CCIQ, de Desjardins et des clients de Raymond Chabot Grant Thornton et de certains de leurs partenaires, du 25 janvier au 25 février 2019.

«Bien que nous connaissions des succès en relève entrepreneuriale dans l’agglomération de Québec, force est de constater un retard dans la mise en place des plans de relève entrepreneuriale», a déclaré Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ.

Plus de la moitié des dirigeants (54 %) confirment que les investissements sont affectés en contexte de relève, ce qui mine le développement des entreprises.

«Le résultat de l’étude est préoccupant, du fait que 93 % des répondants entre 45 et 55 ans ne connaissent aucun programme financier disponible. Pourtant, le financement est une étape cruciale pour la réussite du processus de transfert», souligne Richard Quinn, directeur principal en transfert d’entreprise chez Desjardins.

Portrait de la problématique

Parmi les répondants, 76 % se préoccupent d’aspects autres qu’uniquement financiers et fiscaux. Lorsqu’interrogés sur les raisons qui les incitent à réfléchir à la relève entrepreneuriale, 74 % des répondants de 55 ans et plus expriment leur envie de ralentir.

Considérant l’impact économique qu’engendre le retard dans la mise en place de plans de relève, plusieurs recommandations sont mises de l’avant comme la restructuration de l’écosystème entourant l’accompagnement des entrepreneurs, l’amélioration de l’information pour mieux faire connaître les programmes de soutien financier et l’adoption de moyen pour assurer une équité fiscale en ce qui a trait aux transactions entre les membres d’une famille.