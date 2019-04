Le prochain épisode de «Riverdale» aura un thème surprenant pour leur bal de finissants

Les personnages de Riverdale vont vivre un moment important dans l’épisode de cette semaine, leur bal de finissants.

Bien sûr, puisque c’est Riverdale et que tout est «extra», il y a une thématique bien spéciale pour ce bal!

En se fiant aux photos qui ont fait surface sur «les internets», le thème pourrait être médiéval (ou Game of Thrones?) et les personnages semblent suivent la consigne à la ligne!

The CW

Selon le synopsis, Betty et Jughead sont beaucoup plus inquiets par la nouvelle de la mort du père de Betty que par leur bal. Ils ont tout de même pris le temps de dénicher des tenues parfaites pour l'occasion.

The CW

Les photos montrent les costumes de tous les personnages principaux, dont Cheryl, qui nous fait penser à Sansa Stark avec ses tresses rousses.

The CW

On voit aussi un moment intime entre Archie et Veronica.

The CW

Maintenant que Josie est partie, est-ce que Varchie pourrait être de retour? #omg

La courte vidéo promotionnelle laisse aussi entendre que Betty va finalement confronter le «Gargoyle King»!

On voit aussi la maman d'Archie qui essaie de convaincre son fils d’arrêter de faire de la boxe. Honnêtement, elle a un point... ce n’est pas l’histoire la plus intéressante de la série!

On se demande aussi si le prochain épisode va expliquer pourquoi Fred Andrews ne fera plus partie de l’émission. On espère vraiment qu’ils sauront rendre hommage à Luke Perry et au personnage.

On a très hâte de voir l’épisode Prom Night qui sortira le mercredi 1er mai sur The CW et le jeudi 2 mai sur Netflix.

En attendant, voici la promo.

