MAX 737: WestJet suspend des lignes aériennes

CALGARY – Le transporteur aérien WestJet a, de nouveau, dû se résoudre à annuler des liaisons aériennes en raison des déboires des appareils 737 MAX, déjà cloués au sol un peu partout dans le monde à la suite de deux écrasements.

Ainsi, les voyageurs qui espéraient s'envoler de Montréal vers Edmonton, et vice-versa, ne pourront le faire du 3 juin au 3 juillet. Les clients de WestJet qui avait déjà réservé leur siège seront contactés et devront transiter par d'autres aéroports, soit Toronto ou Calgary, a annoncé l'entreprise dimanche.

Les vols entre la capitaine albertaine et Ottawa ont subi exactement le même sort.

Les lignes aériennes reliant Kelowna, en Colombie-Britannique, et Toronto, ainsi qu'entre Vancouver et Regina, sont aussi annulées pour un mois. Quant à celle entre Halifax et Paris, elle ne reprendra pas avant le 2 août prochain

Les problèmes affectant le Boeing 737 MAX forcent la compagnie aérienne à jongler avec ses horaires, elle qui possède 13 avions de ce type. Bien que les MAX devaient assurer plus de 1000 vols dans nos horaires de juin, en ajustant nos prêts d'avions et l'installation planifiée de sièges premium, nous avons été en mesure de couvrir plus de 700 vols qui devaient être effectués par les MAX avec d'autres appareils», a fait savoir l'entreprise albertaine dans un communiqué publié sur son site internet dimanche.