Qu’est-ce qui fait chanter Michel Gauthier?

Que Jason Kenney se prête au chantage de la péréquation pour forcer le Québec à laisser transiter un pipeline sur son territoire, il n’y a rien de surprenant. Cependant, que Michel Gauthier nous serve la même ritournelle, cela est étonnant. Comment un ancien député du Parti québécois et du Bloc peut-il s’aplaventrir au point de nous servir le même chantage tout en omettant des grands pans de la réalité?

Michel Gauthier a joint sa voix au braillard albertain en fustigeant les écologistes, en faisant abstraction des changements climatiques et en louangeant l’apport du pétrole dans l’économie canadienne, ce qui nous permettrait à ses dires de jouir d’un beau chèque de péréquation de 13 milliards. Pourtant, l’ex-chef du Bloc devrait savoir que la province contribue à hauteur de 5 milliards dans la cagnotte de la péréquation, ce qui ramène la somme à 8 milliards. Ce n’est pas tout, à la lumière de l’ensemble des comptes publics, Gauthier aurait dû nous dire que le Québec reçoit moins que d’autres provinces par rapport à sa contribution dans de multiples secteurs d’activité.

La péréquation est régulièrement servie comme un leurre pour faire croire à notre extrême dépendance de l’économie des autres provinces, malgré des études d’économistes et les représentations des partis indépendantistes qui ont fait la preuve que nous recevons essentiellement ce que nous versons au fédéral. La différence est dans la qualité de l’argent qui nous est redonné. Un dollar en salaire s’avère beaucoup plus profitable à la croissance de l’économie qu’un dollar en aide sociale qui soulage la pauvreté. C’est l’état dans lequel proposent de nous entretenir les Kenney, Gauthier et plusieurs autres. Pendant que l’économie fructifie en Ontario et dans l’Ouest canadien grâce à l’apport du fédéral (chantiers navals, construction automobile, centre de recherche, aéronautique, etc.), on voudrait nous voir docile au Québec et dans les Maritimes moyennant un chèque de péréquation pour taire nos récriminations.

On se rappellera facilement que, selon le message publicitaire, les petits puddings Laura Secord faisaient chanter les petits Simard, le cachet sûrement plus. On peut aujourd’hui se demander pourquoi Gauthier a changé de refrain au point de piler sur son passé en travestissant ses convictions. Les rumeurs courent sur la colline parlementaire à l’effet que les conservateurs lui auraient promis un poste de sénateur s’ils prenaient le pouvoir. Bien que ce soit l’avenir qui pourra confirmer ou infirmer cette rumeur, il est difficile entretemps de ne pas penser que sa mutation soit motivée par des intérêts personnels.

En se remémorant l’épisode autour de son pied-à-terre à Gatineau, lors de la campagne électorale de 2004, où le candidat libéral dans Roberval lui reprochait d’y avoir une maison de 450 000$, dont il s’est défendu en disant qu’elle appartenait à sa conjointe, il n’est pas tout à fait saugrenu de penser qu’un éventuel salaire de sénateur expliquerait le nouveau répertoire de l’ex-chef du Bloc.