Sérieux, Samsung ? Un téléviseur vertical pour plaire à la génération Y ?

Pour sa gamme de téléviseurs Sero, Samsung a conçu un téléviseur vertical pensé en fonction du marché de la génération Y friande de vidéos verticales produites sur leurs téléphones intelligents.

Pour être honnête avec le téléviseur Sero de Samsung, celui-ci pivote également à l’horizontale, comme certains moniteurs d’ordinateur, pour offrir un format paysage idéal compatible avec les films, les jeux vidéo et les logiciels.

Reconnaissant que les contenus produits sur téléphones mobiles sont très nombreux sur les médias sociaux, Samsung affirme que le téléviseur Sero a été pensé en fonction d’encourager les jeunes gens à projeter leurs contenus format portrait sur ce téléviseur vertical.

Conçu avec un design minimaliste, le téléviseur Sero dispose d’une sortie audio 4,1 canaux et de haut-parleurs 60 W. En Corée du Sud où il sera vendu, le fabricant demande l’équivalent de 1600 $ US ou 2200 $ CAN.

Comme son appareil haut de gamme The Wall, Samsung ajoute que son téléviseur Sero peut servir de cadre photo ou de visualiseur musical.

Cela dit, le Sero demeure encore à l’état de prototype ou de concept afin de tester les réactions du public, en particulier celles de la génération Y.

Ces derniers seront-ils séduits par la flexibilité de cet écran paysage-portrait à l’image de leurs téléphones intelligents ?