Un corps retrouvé dans un secteur inondé de l'Ontario

ARNPRIOR, Ontario – Le corps d'un homme porté disparu dimanche a été retrouvé quelques heures plus tard dans un secteur inondé de l'Ontario, le long de la rivière des Outaouais.

Russell Rouleau, 34 ans, avait été porté disparu à Arnprior, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest d'Ottawa. Le corps du résident de la petite municipalité a été retrouvé en soirée, vers 20 h 15, a fait savoir la Police provinciale de l'Ontario.

L'homme a été retrouvé dans l'eau. Une autopsie sera nécessaire pour déterminer la cause exacte de son décès. Les autorités n'ont pas évoqué de cause possible pour le décès.

Tout comme au Québec, les citoyens d'Arnprior font présentement face à la crue de la rivière des Outaouais en tentant de contenir les flots et de limiter les dégâts avec des digues de sacs de sable.