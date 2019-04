Une famille sinistrée se fait voler son véhicule

Une famille sinistrée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a eu la mauvaise surprise de découvrir que son véhicule avait été volé dans la nuit de dimanche à lundi, dans le stationnement de l’hôtel où elle s’était réfugiée.

Éric Pallet est sorti lundi matin de l’hôtel Imperia de Saint-Eustache pour aller faire quelques courses quand il a constaté que sa camionnette n’était plus là.

«Il y avait tout le linge des enfants, plein de choses à l’intérieur», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je me demandais ce qui pouvait arriver de pire, c’est juste arrivé. J’imagine qu’il ne peut plus arriver autre chose maintenant [...]. Tant que tout le monde est en santé, le reste on va le réparer.»

M. Pallet dit que son moral est bon malgré ces coups du sort.

«Il faut que je regarde en avant [...]. L’eau ne s’en ira pas plus vite même si je suis malheureux. C’est sur que c’est “tough”, mais on n’a pas le choix.»

Le père de trois enfants ne veut pas trop s’avancer, mais pense tout de même que certaines personnes mal intentionnées profitent du malheur des sinistrés.

«Il y a beaucoup de sinistrés à l’hôtel. Ils ont probablement fait le tour des véhicules et ont ramassé ceux qui avaient du matériel à l’intérieur. C’est simple comme ça.»