Une première année réussie

Après une première année d’exploitation, le George V, gestionnaire du Manège militaire Voltigeurs de Québec (MMVQ), trace un bilan plus que positif et prometteur quant à l’avenir de cette destination pour les grands événements.

Entre le printemps 2018 et la fin avril 2019, le MMVQ a accueilli 96 événements et plus de 34 500 personnes. La tendance semble vouloir se maintenir avec plus de 110 événements qui sont inscrits à l’agenda 2019-2020 et plus de 70 000 visiteurs annoncés. En juillet, le Manège militaire Voltigeurs de Québec sera le quartier général du Festival d’été de Québec.

Son ange gardien Photo courtoisie

Sophie Chouinard, infirmière, a livré un émouvant témoignage lors du cocktail précédant le 13e Festival des vins de la Californie, le 24 avril dernier, au Terminal de croisières Ross Gaudreault du Port de Québec. Sophie, ambassadrice bénévole de la Fondation Élan, a raconté son histoire survenue il y a cinq ans (mai 2014), un bête accident de moto qui a sectionné sa moelle épinière à l’aube de ses 24 ans, la clouant ainsi à un fauteuil roulant. Son courage et sa détermination en ont inspiré plusieurs, en sachant les épreuves et la réadaptation intensive (7 mois et demi au CIUSSS de la Capitale-Nationale - IRDPQ) qu’elle a dû surmonter pour devenir aujourd’hui cette jeune femme épanouie. En rendant hommage à l’expertise et à l’humanisme de tous les intervenants qui l’ont aidée à retrouver son autonomie à l’époque, Sophie a eu la surprise de voir apparaître sur la scène Bruno Guay, son assistant en réadaptation de l’époque et tout récemment retraité du CIUSSS-CN-IRDPQ. Ils ont longuement jasé par la suite. Sur la photo, Sophie Chouinard et son ange gardien Bruno Guay.

Montant inégalé Photo courtoisie

Coprésidée par Paule Têtu, adjointe à la vice-rectrice à la recherche et à la création et directrice des partenariats stratégiques de recherche, Université Laval, et Alban D’Amours, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins (2000 à 2008), la campagne de la Jonquille 2019 pour la région de Québec/Chaudière-Appalaches, au profit de la Société canadienne du cancer, s’est soldée par un retentissant succès et un montant inégalé de 656 000 $. Le souper-bénéfice, qui a réuni plus de 570 personnes au Terminal de croisières Ross Gaudreault, le 16 avril dernier, a permis d’amasser à lui seul la somme de 278 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Rémy Normand, Ville de Québec, J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, iA Groupe financier, Paule Têtu et Alban D’Amours, coprésidents d’honneur 2019, Mario Girard, PDG du port de Québec, Michelle Drouin, présidente du souper, Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval et Alain Raymond, directeur, Société canadienne du Cancer – Division Québec.

Fondation de Lauberivière Photo courtoisie Daniel Vermette (photo), président de Groupe Santé Expert, a accepté la présidence d’honneur du 26e Tournoi de golf-bénéfice au profit de la Fondation de Lauberivière, qui se tiendra le jeudi 6 juin, dès 13 h 30, au club de golf Saint-Michel-de-Bellechasse, avec une formule de 14 trous. Près de 150 golfeurs s’y retrouveront afin de soutenir la mission de la Fondation, qui est de soutenir financièrement la Maison de Lauberivière. Inscriptions en ligne : lauberiviere.org ou en appelant au 418 692-4248.

Anniversaires Photo courtoisie