Voici les tendances maillots qu'on risque de voir partout cet été

Si vous êtes à la recherche de beaux maillots pour commencer la saison chaude du bon pied, plusieurs choix s’offrent à vous.

Qu’on aime les styles qui flashent ou qu’on préfère rester dans la sobriété, les tendances de l’été 2019 conviennent à tous les styles et goûts!

Envie de savoir les types de maillots que vous risquez le plus de croiser dans les magasins?

Voici les 7 tendances phares en matière de maillot cette année!

1. Les lignes verticales

On ne s’en sauve pas, les lignes sont toujours très populaires sur les maillots. Cette année, elles sont larges et colorées et surtout, verticales plutôt qu’horizontales!

Haut ligné rose, 15$, hm.com

2. Les textures variées

Des tissus plissés, fripés, lignés, en velours, en ratine et encore plus sont parmi les tendances phares de 2019!

hoaka

Haut en velours, 55$US, hoaka.com

3. Le néon

C’est immanquable, le néon se trouve autant sur nos vêtements de tous les jours que ceux portés lors des sorties de baignade. Les influenceuses ont un faible pour l’orange vibrant ou le rose flash!

blaze swimwear

Haut orange, 35$, blazeswimwear

4. Les culottes qui montent haut

Les tailles hautes sont à la fois pratiques et flatteuses, ce qui en fait nos alliées parfaites lors de nos bains de soleil!

ardène

Bas à pois taille haute, 18$, ardene.com

5. Le jaune pastel

Le petit jaune bébé convient à tous les teints, des plus pâles aux plus foncés. C’est une façon de porter du pastel tout en gardant le côté «ensoleillé» qu'on aime de nos garde-robes d'été.

forever 21

Maillot une-pièce jaune, 33$, forever21.com

6. Les boucles et les nœuds

Sur les épaules ou au-devant du maillot, les nœuds et les boucles s’invitent un peu partout et donnent un détail intéressant à nos habits de bain!

Haut avec citrons, 15$, walmart.ca

7. Les imprimés floraux de style «papier peint»

Les imprimés fleuris un peu vieillots sont ceux qui sont les plus appréciés des blogueuses mode qui les agencent avec une culotte unie ou encore un short en jeans!

Haut fleuri rouge, 25$, simons.ca

