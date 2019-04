ROUSSIN, Roger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le mercredi 24 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Roussin. Il était le fils de feu monsieur Cyrille Roussin et de feu madame Éveline Lachance. Il demeurait à Québec, secteur Ste-Foy. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Ida Taylor, ses enfants : Ginette (Joachim Gagné), Jean-Claude (Hélène Foisy), Louise (Jean-Luc Dion), Serge (Christine Lacombe) et Richard (Anita Lacroix); ses petits-enfants : Mélanie (François Champoux), Bianka (Mathieu Roy), Jean-François (Cindy Thibeault), Marie-Ève (Elie N Bassila), Yanick (Christine Maltais), Valérie (Nicolas D Robitaille), Maxime (Camille Picard) et Frédéric; ses arrière-petits-enfants : Julian, Marilou, Daphnée, Bryan, Florence, Léandre, Antoine, Viviane, Kelly-Ann, Samuel, Emmy et Eliot. Il était le frère de feu Maurice (Irène Labonté), Jean-Guy (Claudette Beaulieu), Georgette (feu Roger Gauthier), Huguette (feu Rock Benoit). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Taylor : Yvette (feu Noël Turgeon), Pauline (feu Louis Labonté), feu Thérèse (Émilien Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement le personnel soignant (5e étage) du CHSLD d'Assise pour les excellents soins et toute l'attention donnée à notre père. La famille vous accueillera aule jeudi 2 mai de 19h à 21h30 et le vendredi 3 mai à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie, secteur Charny à une date ultérieure.