COULOMBE, Lorenzo



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le 19 avril 2019, est décédé monsieur Lorenzo Coulombe, époux de feu Mme Lina Couture. Il était le fils de feu monsieur Xavier Coulombe et de feu madame Josephine Prince, demeurant à La Guadeloupe. La famille vous accueillera vendredi le 3 mai 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h30 et samedi le 4 mai 2019 de 11h à 13h35 à la maisonMonsieur Coulombe laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claire (Richard Lefebvre), Raynald (Johanne Sourdif), France (Denis Drouin) et Gilles (Lynda Gascon) et ses petits-enfants: Jean-Michel Tremblay (Mélanie Lajoie), Sara-Eve Tremblay (Jonathan Picard), Steven's Veilleux Coulombe, Jessica Nadeau Coulombe (Christopher Church) et Kevin Nadeau Coulombe (Kevin Labbé). Il était le frère de: feu Évariste, feu René (Bernadette Cloutier), feu Cécile (feu Aurèle Champoux), feu Georges-Émile (Lise Goupil), Annette (feu Michel Couture), feu Alice (feu Jean-Paul Beaulne), feu Jean-Guy (feu Thérèse Toupin), feu Roméo et feu Raynaldo. Il était le beau-frère de: feu Léonidas, feu Marie-Anne (feu Alphonse Lizotte), feu Mathias (feu Rosilda Fortier), feu Wilfrid (feu Hermance Fortier), feu Germaine (feu Antoine Gilbert), feu Lucienne (feu Joseph Gilbert), feu Alexina (feu Emilien Gilbert), feu Placide (feu Jeanne D'Arc Gilbert), feu Marie-Rose, feu Hervé (feu Jeannette Marceau), feu Trefflé (feu Cécile Boutin), feu Joseph (feu Marie-Blanche Boutin), feu Jeannette (feu Félix Roy), feu André (feu Madeleine Roy), feu Robert (feu Héléna Mathieu), feu Sr Normande, Ernest (Thérèse Rodrigue) et feu Madeleine. Monsieur Coulombe laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1. Pour faire un don en ligne, voir l'onglet: Faites un don, sur la page d'accueil de notre site internet. La direction des funérailles a été confiée à la maison