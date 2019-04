Après qu’une ruche lui tombe sur la tête, elle est attaquée à répétition par des abeilles

Le qualificatif «malchanceuse» est un peu faible pour cette femme d’Arizona qui, après avoir reçu une ruche sur la tête ce lundi, a été piquée une trentaine de fois par des abeilles.

La dame originaire de Tempe, en banlieue de Phoenix, marchait pour aller chercher son fils lorsqu’elle est passée sous un arbre qui hébergeait un nid d’abeilles.

C’est à ce moment qu’un coup de vent aurait soufflé la ruche, qui est ensuite tombée de la branche directement sur la tête de la victime qui se trouvait alors au même endroit.

Interviewée par KTVK, cette dernière a affirmé qu’elle avait entendu la ruche «exploser sur [sa] tête», avant qu'elle soit piquée plus de trente fois par les abeilles sur sa tête, ses épaules et ses bras et ses doigts.

La femme n’était heureusement pas allergique et, bien qu’elle soit passée à l’hôpital pour des examens, elle se remet tranquillement de ses blessures à la maison, indique la station de télévision locale.

«Je suis heureuse de ne pas être allergique et que ce ne soit pas tombé sur quelqu’un qui l’était. Donc, je suis OK avec le fait que ça me soit arrivé à moi», a affirmé l’Arizonienne.