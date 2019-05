Cara Delevingne et Ashley Benson répondent de la meilleure façon à des trolls qui critiquent leur relation

Cela fait un moment déjà qu’on soupçonne que Cara Delevingne et Ashley Benson sont en couple, mais, d’après nous, elles viennent tout juste de le confirmer!

Après avoir joué toutes les deux dans le film Her Smell, mettant en vedette Elisabeth Moss, elles ont passé beaucoup de temps ensemble.

Depuis, les deux stars ont publié quelques photos où elles apparaissent ensemble, mais sans jamais confirmer quoi que ce soit.

Récemment, une personne mal intentionnée a publié sur Instagram une vidéo montrant Cara Delevingne qui frappe les fesses d’une femme. C’était une amie de Cara, et la vidéo était une blague.

Pourtant, les trolls ont vu cela comme une occasion d’attaquer Cara et sa relation avec Ashley.

Deux utilisateurs Instagram ont laissé des commentaires où ils conseillent à Ashley de se sauver de Cara, qui aurait été «irrespectueuse» et «démoniaque», recommandant à Ashley de se trouver un homme qui pourrait prendre soin d’elle...

Ashley a répondu: «Vous devriez vous mêler de vos affaires. Arrêtez d’inventer des choses.»

Pour sa part, Cara a répondu plus longuement.

«Vous êtes dégueulasses! Si vous avez un problème avec le véritable amour, venez me le dire en pleine face et non sur Instagram. J’ai sincèrement de la peine pour vous deux, vous êtes clairement malheureux et seuls. Trouvez-vous un passe-temps qui n’implique pas l’homophobie», a-t-elle écrit.

Elle a bien raison! Le plus important, c’est qu’elle a parlé de sa relation avec Ashley en employant les termes «véritable amour» («true love»). #omg

