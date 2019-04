C’est quoi l’histoire avec les Alouettes?

M. Bronfman a été inondé d’appels et de messages l’interrogeant quant à la véracité de cette soi-disant nouvelle. Il a affirmé n’être aucunement impliqué dans un processus ayant pour but d’acheter les Alouettes.

L’ancien joueur des Alouettes, Éric Lapointe, et l’homme d’affaires Clifford Starke, qui a grandi à Montréal mais qui n’y vit plus depuis nombre d’années, ont affiché publiquement leur intérêt.

Du côté de la direction, c’est motus et bouche cousue.

L’ouverture du camp d’entraînement des Alouettes est prévue pour le 20 mai. Un premier match préparatoire aura lieu 10 jours plus tard à Toronto. Un deuxième opposera les Alouettes au Rouge et Noir d’Ottawa, le 6 juin, au stade Percival-Molson.

Sa présence au deuxième rang de la division Est de la MLS est le fruit de ses efforts. Il ne reste plus qu’à souhaiter que l’Impact continue sur sa lancée.

Le jeune homme parle peu anglais, mais il a le tour de se faire aimer. Le fait qu’il se soit présenté au Rogers Centre vêtu d’une chemise des Expos identifiée à son père a peut-être fait tiquer la direction de l’équipe et certains partisans des Blue Jays.

Mais c’en était un vibrant hommage à son père et un beau clin d’œil à Montréal, où il a passé une bonne partie des cinq premières années de sa vie.

On peut voir d’ailleurs sur le site du réseau Sportsnet un excellent reportage d’une trentaine de minutes sur lui et son paternel. On y voit notamment le jeune Vladimir voyager dans le métro de Montréal.