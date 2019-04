Comment aider ma petite-fille?

Depuis la séparation de ses parents il y a huit ans, nous nous sommes beaucoup occupé de notre petite-fille mon mari et moi, pour rendre service à notre fils qui en avait la garde partagée. Nous avions avec elle une relation étroite qui a commencé à se distendre depuis qu’elle est entrée dans l’adolescence, et encore plus depuis qu’elle s’est fait un petit ami.

Son père refuse d’aborder le sujet de la contraception avec elle, ce que je trouve imprudent, en prétextant que c’est le rôle de son ex de faire ça. Mais comme ses relations avec elle ne se sont jamais raccordées, il ne sait pas comment aborder le sujet. Comme je vois peu ma petite-fille, qu’est-ce que je pourrais faire pour forcer son père à agir avant qu’il ne soit trop tard?

Mamie

Pourquoi ne pas inciter cette enfant à communiquer avec Tel-Jeunes où on la renseignera sur tout ce qu’il est bon qu’elle sache, par téléphone au (1-800) 263-2266 ou encore au (514) 600-1002 ou encore en allant sur le site www.teljeunes.com