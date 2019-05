Dans la garde-robe de... Geneviève Leclerc

Le public a découvert Geneviève Leclerc à l’émission La voix en 2016. Elle avait ébloui les juges et le public avec une renversante interprétation de Je suis malade.

Pressentant que ce moment serait important dans sa carrière, elle avait voulu signer une image dont le public se souviendrait. « J’ai opté pour une queue de cheval et une robe bleu royal à encolure ronde. La simplicité était la meilleure approche. Si je voulais que les gens se souviennent de moi à l’heure de 100 000 photos à la seconde, je voulais que ce soit mon écho : une fille en bleu, assise, qui incarne toute la gravité du texte. C’était le départ de mon brand. J’ai porté le même ensemble lorsque j’ai accompagné Marc Dupré au Centre Bell », se rappelle la chanteuse. Depuis, elle peaufine son look avec détermination. « On me dit toujours, il faudrait que tu portes des robes et des talons hauts, que tes cheveux ne soient pas attachés. Mais ce n’est pas moi. Je l’ai longtemps fait, mais ça ne marche pas. Je m’en tiens donc à ce dont je suis sûre », affirme-t-elle.

Photo courtoisie, Veronyc Vachon

Ainsi, lorsqu’elle ouvre les portes de sa garde-robe, elle dévoile des vêtements rangés par couleur, plus précisément trois blocs, le rouge, le bleu et le vert. « J’ai un faible pour les couleurs vives, elles donnent du punch. Par contre, j’ai horreur des imprimés. Je trouve que ça a toujours l’air quétaine... du moins sur moi », précise Geneviève.

Il arrive parfois que les gens aient une variété de vêtements dans différents styles, mais pas Geneviève. La silhouette « Geneviève Leclerc » est composée exclusivement de camisoles, de vestes longues, de jeans et une collection de derbys.

Bienvenue dans l’univers de la femme qui fait 10 000 pas par jour sur son SpaceWalker de Bodycraft et qui ne jure que par sa sécheuse.

À l’agenda de Geneviève

Elle est en tournée partout au Québec. Pour toutes les dates : genevieveleclerc.com

Le vendredi 10 mai, elle lancera une nouvelle chanson avec Ryan Kennedy dans la série Les duos de Gen.

Photo Martin Alarie

Perfecto LAURA

Jean H&M

« Ce t-shirt est un cadeau de Georgia. Je ne porte jamais ce genre de truc, mais je trouvais le monosourcil de Frida Kahlo assez rigolo, surtout qu’il est en velours », précise la chanteuse. « Ce perfecto est ma version du blouson rouge de Michael Jackson dans la vidéo Thriller. Il m’arrive de le porter sur scène », dit Geneviève.

Photo Martin Alarie

Cardigan et Camisole SIMONS

Jean H&M

« Ce jean est merveilleux, je l’ai baptisé mon “grandma jean”. C’est un jean-legging avec une large bande de taille élastique. Quand il perd de son élasticité, j’en attrape une autre paire dans la garde-robe. J’en achète à coups de dix paires », lance Geneviève.

Photo Martin Alarie

Veste WINNERS

Camisole SIMONS

Jean ROSS

Derby L’INTERVALLE

« Je trouvais que la couleur de cette veste faisait un peu Noël, mais quand j’ai vu le prix de 19,99 $ je n’ai pu résister. La coupe est très belle et puisque tu me dis que c’est l’une des couleurs du printemps, et bien je vais suivre tes conseils en l’agençant à une camisole blanche et un jean noir », raconte-t-elle, « en plus ça match avec la toile que m’a offerte ma blonde ».

Photo Martin Alarie

Camisole DYNAMITE

Montre Cadeau avec le magazine 7 jours

« J’ai toujours aimé les manteaux longs. Je me fais donc plaisir, car les trenchs souples que l’on porte à l’intérieur sont à la mode. Ils sont indémodables, féminins et ils bougent bien », décrit-elle.« Mon accessoirisation est un clin d’œil au style Hamptons de Martha Stewart. J’ai empilé différents bracelets sur une montre qui venait dans la pochette d’un magazine 7 jours. Je trouve cela très drôle », partage Geneviève.

Photo Martin Alarie

Veste MARSHALLS

Camisole RW&CO.

Montre BIZOU

Derby L’INTERVALLE

« Les hommes ne peuvent pas comprendre, mais c’est une merveille pour les femmes de porter des derbys. Nous avons une telle liberté lorsque nous ne portons pas des talons hauts. Puisque je dois être confortable en spectacle, ce modèle en cuir verni est parfait, car il est chic », déclare Geneviève.

4 questions mode à Geneviève

Avez-vous un vêtement marquant ?

Oui. C’est la veste Marie Saint Pierre de ma première tournée. Je dois l’avoir porté 58 fois, sans compter qu’elle était ma tenue pour un vidéoclip. On m’a tellement vue avec que je me retiens de ne pas la porter encore. Elle est mon essentiel et elle est encore très belle, c’est une pièce de grande qualité. Dernièrement, j’ai acheté une veste en « scuba » bleu cobalt qui s’en inspirait tout en rappelant ma robe de La Voix.

Quelle est votre approche du style ?

J’ai étudié pour être sommelière, alors je connais les accords mets et vins. Quand je transpose cela à la mode, tout doit bien s’agencer. La bonne camisole coordonnée à la bonne veste. J’ai tendance à travailler les mélanges monochromes pour le haut. Je suis très concept dans tous les aspects de ma vie. Il doit y avoir une logique.

Avez-vous toujours eu cette approche ?

Oui, mais je me tiens au courant des tendances et j’ai tendance à évoluer plutôt en douceur. Ma zone de confort est assez restreinte. J’ai pris du temps à me faire au trench d’intérieur à titre de veste, mais là je suis conquise et je partage cette nouvelle approche avec mon entourage, dont ma mère et ma blonde. Je n’aurais jamais associé du brun et du noir, mais on retrouve des chaussures et des sacs avec ce duo de couleurs. Peut-être que je me laisserai tenter cet automne.

Voulez-vous partager une astuce ?

J’ai une règle simple lorsque j’achète des vêtements. Si ça ne va pas dans la sécheuse, tu ne l’achètes pas, sinon ça va se solder par une chicane de couple ! L’autre pourrait par accident ou parce qu’elle ne le sait pas mettre un vêtement qui ne va pas dans la sécheuse. Autre petite astuce, si un vêtement est un peu trop serré, tu achètes la taille au-dessus et tu le passes à la sécheuse !