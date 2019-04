Démocratie Québec garde son nom, mais change de logo

Alors que Démocratie Québec (DQ) a flirté avec l’idée de changer carrément de nom, le parti municipal d’opposition a finalement opté pour un remplacement de logo.

C’est ce qu’on a appris ce matin lors d’un point de presse organisé par DQ dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, un choix assumé par lequel le parti cherche à se rapprocher des citoyens des banlieues.

Le nouveau logo vert et bleu est composé des deux lettres D et Q reliées entre elles. «Il nous semble nécessaire, aujourd’hui, d’avoir un véhicule identitaire plus fort. Avoir un outil visuel pouvant facilement se faire connaître et reconnaître par nos concitoyens», a indiqué DQ.

Début janvier, Jean Rousseau, seul conseiller de DQ, avait affirmé que «la marque [de Démocratie Québec] n’a pas autant de valeur qu’elle en a eu par le passé. Et on est tout à fait conscients de ça. S’il faut changer la marque, il faut aussi changer le contenu et les façons de faire. C’est un sacré défi et, la réflexion, elle est là».

Course à la chefferie

D’autre part, M. Rousseau a répété qu’il ne serait pas candidat à la chefferie de son parti et qu’il opterait plutôt pour une nouvelle candidature au poste de conseiller municipal dans Cap-aux-Diamants.

Aucune date précise pour une course à la chefferie de DQ n’a d’ailleurs été communiquée. «Ce ne sera pas à l’automne 2019», a néanmoins précisé Denis Desroches, président du parti Démocratie Québec

Si M. Labeaume devait ne pas se représenter à la mairie à l’automne 2021, M. Rousseau s’attend à un «rebrassage de cartes majeur» dans la politique municipale à Québec.

Pas de référendum pour le Réseau structurant

D’autre part, Jean Rousseau a insisté sur le fait qu’il s’oppose à l’idée préconisée par Québec 21, d’organiser un référendum portant sur le Réseau structurant de transport en commun.

D’après le conseiller de DQ, la priorité est plutôt de créer «des lieux de médiation» entre l’administration municipale et les citoyens, en vue de recueillir toutes les suggestions pertinentes afin de bonifier le mégaprojet.