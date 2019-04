Le 38e cocktail-bénéfice de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) se tiendra le jeudi 2 mai, dès 17 h, au Morrin Centre sur le thème « Du fond du cœur » et sous la présidence d’honneur de Valérie Milot, harpiste de renommée internationale. Fondée en 1961, l’AISQ a pour mission de défendre les droits des personnes présentant une déficience intellectuelle ainsi que leurs proches, les informer et les soutenir. Renseignements et billets au https://aisq.org.

Objectif 40 000 $ Photo courtoisie

Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie, la plus ancienne école musicale de Lévis, a lancé, le 25 avril dernier en présence de gens d’affaires de la région, de donateurs et des membres de son conseil d’administration, sa campagne majeure de financement. Steve Barakatt, compositeur et pianiste de renommée internationale, a accepté la présidence d’honneur de la campagne qui a pour objectif d’amasser 40 000 $ qui permettront essentiellement à l’école d’acheter de nouveaux instruments et d’offrir un soutien financier adéquat aux élèves de tous âges qui désirent poursuivre leur formation musicale. Dons au www.emjm.org/dons. Sur la photo, dans l’ordre habituel, à l’avant-plan : Steven Blaney, député fédéral de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis ; Steve Barakatt et Caroline Guay, directrice générale de l’école de musique. À l’arrière : sœur Odette Dionne et sœur Véronique Lacroix de la Congrégation Jésus-Marie, Elena Grosheva, Alexandre Gauvin, président du conseil d’administration, et Fleur Paradis, conseillère municipale du district de Lauzon à la Ville de Lévis.

Fondation école Marcelle-Mallet Photo courtoisie

Les sœurs Marie-Ève Garneau (à gauche), directrice aux opérations, et Valérie Garneau (photo), directrice aux finances du Groupe Garneau thanatologues, ont accepté la coprésidence d’honneur du cocktail-bénéfice de la Fondation École Marcelle-Mallet qui se tiendra le mardi 7 mai, dès 17 h 30, au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon du Groupe Garneau, au 6100, boulevard Wilfrid-Carrier, à Lévis. La Fondation École Marcelle-Mallet a pour but de soutenir financièrement divers projets pédagogiques, d’accorder des bourses d’étude aux élèves provenant de familles moins nanties et de mieux faire connaître et rayonner cette institution d’enseignement dans la grande région. Cartes en vente au 418 833-7691, poste 225.

Nouveau défi Photo courtoisie

André Roy, qui complète en ce moment (jusqu’en juin) son mandat à titre de directeur de l’Office du tourisme de Québec, poste qu’il occupe depuis 2013, a été nommé récemment au poste de vice-président exécutif et directeur général de Groupe Le Massif avec comme mandat de favoriser la mise en place du Club Med Québec-Charlevoix et d’assurer le développement en continu du Groupe, entre autres au niveau de la gestion immobilière et de l’expérience du Massif de Charlevoix. Cumulant plus de 30 ans d’expérience, André Roy a été auparavant directeur des opérations à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), directeur général de l’Aquarium de Québec ainsi que directeur général de la Station touristique Duchesnay, président du Carnaval de Québec 2010. Sur la photo, André Roy est entouré de Claude Choquette (à gauche), président du Groupe Le Massif et de HDG, et de Daniel Gauthier, président du conseil d’administration du Groupe Le Massif.

Anniversaires Photo courtoisie