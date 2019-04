Inondations: Québec solidaire demande la tenue d’un débat d’urgence

QUÉBEC | Québec solidaire demande la tenue d’un débat d’urgence sur la question des inondations au Québec.

Le parti de gauche compte en faire la demande formelle au président de l’Assemblée nationale dès la semaine prochaine.

Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a reconnu aujourd'hui qu’il s’agit d’une «mesure exceptionnelle», mais insiste pour dire que «nous sommes dans une situation exceptionnelle».

M. Nadeau-Dubois a souligné que l’objectif n’est pas de trouver des coupables, mais plutôt de «chercher ensemble des solutions».

Plus de 6500 résidences ont été inondées et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis le début des inondations liées à la crue printanière des eaux au Québec.