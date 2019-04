La bande-annonce de Sonic The Hedgehog est arrivée et elle est déjà virale

Les mollets de Sonic et l’étrange look de Dr Robotnik ont beaucoup fait jaser dernièrement mais la boucle est bouclée. On peut enfin se faire une opinion sur le tant attendu film de Sonic.

C’était bel et bien Jim Carrey que l'on voit incarner le personnage de Dr Robotnik dans une photo qui a fuité cette semaine. Plusieurs fans ne semblaient pas trop se réjouir du style adopté, et soyez-en certains, on va en voir grimper dans les rideaux!

La voici donc enfin, la bande-annonce de Sonic the Hedgehog, mettant en vedette Jim Carrey et James Marsden.

Après une première écoute de la bande-annonce, on ne grince pas trop des dents. Serait-ce l’interprétation de Jim Carrey, qui rappelle un peu Ace Ventura, qui aident à pardonner le look différent à celui qu’on connait de Dr Robotnik?

Qu'est-ce que vous en pensez?