La porte est grande ouverte

En fait, ce début de calendrier nous donne espoir. On se dit que la saison ne sera pas comme les précédentes et on se met à rêver.

D’abord, les deux clubs de New York vivotent dans le bas du classement. Sont-ils en mesure de reprendre du poil de la bête d’ici la mi-saison ? Leurs performances auront une incidence directe sur la hiérarchie, c’est certain.

On peut aussi se demander si le Toronto FC va revenir à ses standards de 2017. Et que dire d’Atlanta United, qui n’est que l’ombre de lui-même cette année après une saison record l’an dernier ? Sa première victoire à domicile, samedi face aux Rapids du Colorado, lui donnera-t-elle l’élan suffisant pour se relancer ?

Si on omet les matchs contre Kansas City et Philadelphie, les Montréalais offrent une performance défensive exceptionnelle cette saison.

Et à y regarder de plus près, on se rend compte que l’Impact a gagné sans que son attaquant principal, Maxi Urruti, ait inscrit un seul but.