La progression impressionnante de CFMoto

Depuis son arrivée sur le marché, le fabricant chinois CFMoto n’a jamais cessé d’améliorer sa gamme de véhicules. Aujourd’hui, ses efforts sont récompensés puisqu’il représente la marque de sports motorisés avec la plus forte croissance au Canada.

« Je crois que nous offrons maintenant des véhicules à la hauteur des attentes des consommateurs, quelle que soit l’activité qu’ils veulent pratiquer, affirme Carl Bédard de Véhicules Illimités CB, concessionnaire CFMoto depuis 2011. L’évolution des produits de la marque est assez remarquable. »

Pour 2019, la compagnie a décidé d’offrir une toute nouvelle version du UFORCE. « Nous offrons maintenant un UFORCE 1000 [à partir de 17 499 $], un véhicule à trois places avec 63,5 pouces de large et un moteur bicylindres en V, développant 79 HP. Le banc est chauffant. Les portes et le toit sont inclus. Il possède des jantes en aluminium de 14 pouces et est équipé d’une suspension indépendante. La capacité de charge de la boîte arrière est de 1000 livres (453,6 kilos) et la capacité de tir est de 2000 livres (907,2 kilos). »

On peut considérer ce nouveau véhicule comme étant la réponse aux demandes des consommateurs et des entreprises comme les pourvoiries ou les zecs. Ils peuvent les utiliser pour le transport de marchandises ou d’amateurs, qui veulent se rendre vers un lac éloigné. De nombreux accessoires sont disponibles pour rendre le véhicule encore plus performant. Il est aussi équipé de la direction assistée électrique (EPS).

UN NOUVEAU QUAD

En 2019, la compagnie arrive avec un nouveau CFORCE 800 XC (à partir de 11 999 $), un quad qui saura certainement vous satisfaire.

« C’est un nouveau véhicule entièrement redessiné. Il est équipé d’amortisseurs au gaz ajustables aux quatre roues, de la suspension indépendante et du système à injection électronique BOSCH. Le système d’embrayage est un CV-TECH IBC. Cela fait en sorte que la performance du véhicule est augmentée de façon tangible. Tous nos véhicules sont équipés du système CV-TECH. C’est un produit québécois. »

Le moteur de 800cc développe 65 HP. Il est refroidi au liquide. Le véhicule possède des jantes en aluminium de 14 pouces. Le train de roulement peut se faire en deux roues, quatre roues et quatre roues avec blocage de différentiel électrique, pour le travail exigeant. Il possède une plaque protectrice de châssis, les pare-chocs sont en acier et les extensions d’ailes sont incluses. Les protecteurs pour les mains, les rétroviseurs et le connecteur de remorque sont de série.

Ce petit nouveau vient s’ajouter à la gamme assez impressionnante de modèles qu’offre CFMoto pour les quadistes.

« Avec ce nouveau modèle, nous avons vraiment la performance et la durabilité au rendez-vous. Il vient s’ajouter à la gamme que nous avons déjà. Maintenant, nous sommes capables d’offrir un véhicule 400cc à moins de 5000 $ jusqu’à la série des 800cc. Le consommateur a vraiment le choix. »

POUR LA PERFORMANCE

Si vous êtes à la recherche de sensations fortes et de performances, le nouveau modèle ZFORCE 1000 EPS (à partie de 17 799 $) est fait pour vous.

« Avec ce modèle qui développe 79 HP, les amateurs qui veulent s’amuser rondement, en profitant de la fiabilité d’un modèle éprouvé, seront servis à souhait, indique M. Bédard. Il est équipé d’un système d’injection en allumage électronique BOSCH. Il arrive avec de vraies portes, en combinaison deux places seulement. Il a une cage de protection, des ceintures de sécurité et des jantes en aluminium de 14 pouces. La largeur est de 59,4 pouces. Sa suspension est indépendante, avec amortisseurs au gaz. Il est possible de rouler en mode deux roues, quatre roues et quatre roues avec blocage de différentiel électrique. »

Il est équipé d’une plaque de protection de châssis, d’extension d’ailes et d’un système d’échappement en acier inoxydable. Il possède aussi un treuil de 3000 livres, ce qui pourra aider lors de vos excursions hors sentiers. Le volant est ajustable et verrouillable. Il y a un espace de rangement sous le capot.

DEUX POINTS MAJEURS

Avant de terminer son entrevue, Carl Bédard a tenu à spécifier deux points très importants qui, selon lui, font la différence dans les produits CFMoto.

« Il y a tout d’abord notre garantie de cinq ans. Également, il est important de spécifier que tous les véhicules sont équipés d’une nouvelle batterie ultrarésistante, la Yuasa 30 ampères. Elle possède la puissance qu’il faut pour assurer les démarrages en tout temps. » Il faut ajouter à cela le raffinement de la finition du produit.