Les Obama produisent pour Netflix l’adaptation d’un livre sur Trump

NEW YORK | L’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle produisent pour Netflix une série adaptée du livre critique de Michael Lewis sur l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, «The Fifth Risk».

La plateforme de vidéo à la demande a annoncé en mai 2018 avoir conclu un accord avec le couple Obama portant sur la production de films, séries et documentaires en exclusivité pour Netflix.

Le groupe américain a dévoilé mardi les projets sur lesquels travaille Higher Ground Productions, la société de production créée par les Obama dans le cadre de cette collaboration.

Parmi eux figure l’adaptation de «The Fifth Risk: Undoing Democracy» («Le cinquième risque, défaire la démocratie»), sous forme «non fictionnelle», a indiqué Netflix dans un communiqué.

La série «visera à présenter l’importance du travail de l’ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation», a précisé le communiqué.

Le livre de Michael Lewis, dont plusieurs ouvrages ont été adaptés au cinéma comme «The Big Short: Le casse du siècle» et «Le stratège», évoque bien le fonctionnement des principaux rouages de l’État américain, mais il offre aussi un tableau très critique de Donald Trump et de son équipe.

Il met en scène un président élu qui n’a rien préparé pour son arrivée aux affaires et s’intéresse modérément aux notes, briefings et communications des fonctionnaires de l’administration pour le mettre à niveau.

Il rappelle aussi les nombreux choix discutables, selon lui, de Donald Trump pour composer son administration, l’ancien promoteur immobilier n’hésitant pas à placer à des postes techniques des personnes sans aucune expérience du domaine en question.

Higher Ground produit également une adaptation de la série du quotidien New York Times «Overlooked», initiative du quotidien pour publier des nécrologies de personnalités dont le décès n’avait pas été mentionné à l’époque, principalement parce qu’il s’agissait de femmes ou de personnes noires.

Autre projet marquant de la société de production, dirigée par deux femmes --Priya Swaminathan et Tonia Davis--, un long-métrage sur Frederick Douglass, ancien esclave noir devenu l’une des figures emblématiques de l’abolitionnisme.