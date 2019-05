Les pires conditions météo que le Québec peut offrir

Pluie, neige, verglas, froid et inondations majeures : le mois d’avril 2019 se rapproche de ce que le Québec a de pire à offrir.

Le bilan du mois qui s’achève n’est guère reluisant. Avec une grisaille persistante et un thermomètre en panne, difficile d’avoir plus moche.

La plupart des Québécois affectés par les intempéries voudront donc tourner la page en espérant que le mois de mai sera plus clément.

Selon MétéoMédia, voilà sept mois consécutifs que le Québec est plongé sous ses températures de saison. Des records de froid ont été battus à quatre reprises au cours du mois d’avril, contre aucun record de chaleur, ce qui représente une tendance contraire.

« Avec un printemps qui est trois semaines en retard, globalement, c’est pas mal ce qui se fait de pire. Et on ne voit pas de chaleur durable encore », précise l’expert Réjean Ouimet.

Pas de chaleur

Toujours selon le bilan de MétéoMédia, Montréal n’a pas franchi une fois les 20 °C en avril. Le son de cloche est évidemment le même du côté d’Environnement Canada.

« Pour les températures, on est environ 2 °C sous les normales au Québec, au sud, au centre et à l’ouest. Ce n’est toutefois pas exceptionnel », explique Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada.

Pour les précipitations, la situation est identique, même si aucun record n’a été fracassé, sauf peut-être à Mont-Tremblant et Val-d’Or (90 mm). Certains endroits ont reçu le double de la quantité de pluie qui tombe habituellement en avril.

« C’est vraiment au-dessus de la moyenne partout au Québec, encore plus au nord du fleuve Saint-Laurent, où on se rapproche des mois d’avril les plus pluvieux », ajoute le spécialiste. Outre le temps plus frais et la pluie plus abondante, le Québec a aussi reçu plus de neige que la moyenne d’avril.