Lutte contre le braconnage: la Malaisie détruit près de quatre tonnes d’ivoire

Les autorités malaisiennes ont brûlé mardi près de quatre tonnes de défenses d’éléphant et de produits en ivoire, pour une valeur d’environ 3,2 millions de dollars, dans le cadre de la lutte contre le braconnage.

Le petit pays d’Asie du Sud-Est est devenu une zone de transit pour le commerce illégal d’ivoire, en provenance d’Afrique et qui atterrit sur les marchés asiatiques tels que la Chine et le Vietnam.

AFP

Les autorités ont détruit 3,92 tonnes de défenses et de produits à base d’ivoire saisis dans les ports et aéroports de Malaisie entre 2011 et 2017, a indiqué Xavier Jayakumar, ministre de l’Eau, de la Terre et des Ressources naturelles.

Ce stock impressionnant, détruit dans un incinérateur, était d’une valeur estimée à 13,3 millions de ringgit (3,2 millions de dollars), a-t-il précisé.

Le commerce mondial d’ivoire, à de rares exceptions près, a été interdit depuis 1989 après que les populations d’éléphants en Afrique, qui atteignaient plusieurs millions au milieu du 20e siècle, ont chuté jusqu’à environ seulement 600 000 à la fin des années 1980.

Dans certains pays d’Asie, les défenses d’éléphant sont utilisées dans la médecine traditionnelle, même s’il n’y a aucune preuve scientifique de leur efficacité.

Courant avril, à quelques jours d’intervalle, Singapour a saisi plus de 25 tonnes d’écailles de pangolin, mammifère le plus braconné dans le monde.