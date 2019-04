Marie-Mai adopte la tendance cheveux la plus cool du printemps

Marie-Mai est toujours au cœur des tendances du moment, surtout quand on parle de sa crinière et c’est donc sans surprise qu’on a pu la voir adopter la tendance printanière la plus cool cette saison.

Le coloriste Max Gourgues nous avait indiqué à quel point les accessoires pour cheveux étaient partout cette saison et l’un d’entre eux se démarque particulièrement: la barrette à clip.

C’est d’ailleurs cet accessoire que la chanteuse a choisi d’arborer récemment et son coiffeur David D’amours et elle n’y sont pas allés de main morte. Ils ont choisi de mettre trois barrettes surdimensionnées à brillants à l’avant de ses cheveux.

Dominick Gravel/Agence QMI

Dominick Gravel/Agence QMI

On doit dire que la maman de Gisèle porte à merveille cette tendance à la fois chic et pratique, surtout avec la saison chaude qui approche. On n’a plus à avoir les cheveux dans le visage grâce à cet accessoire stylé!

Envie d’avoir les mêmes cheveux que Marie-Mai? On vous avait déniché des endroits où se procurer des barrettes pour vraiment pas cher par ici!

