Nacho revient et repart

Peu importe l’état de son joueur vedette, Garde a tenu une fois de plus à rappeler que son retour se fera progressivement. Piatti a joué son dernier match le 16 mars.

« Nacho s’est arrêté cinq ou six semaines, il revient et il n’y aura pas de baguette magique. Il faut remettre la machine en route et ça peut prendre un petit peu de temps. »