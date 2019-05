On a ENFIN plus d'informations sur la collection de maquillage de Lady Gaga

L’an dernier, une rumeur avait circulé concernant une possible ligne de maquillage et de soins de beauté élaborée par nulle autre que Lady Gaga elle-même.

Eh bien des sources ont confirmé au Las Vegas Review Journal que la collection beauté inspirée par l’univers éclaté de Gaga fera son apparition beaucoup plus tôt que prévu!

En effet, le journal rapporte qu’un lancement aurait lieu en mai 2019, sous forme d’un «pop-up shop» directement situé sur la «Strip» de la ville du vice. On sait que Lady Gaga a eu un spectacle en résidence à Las Vegas au Park Theater.

On sait aussi que Lady Gaga a désormais une chaîne YouTube et des pages Facebook et Twitter nommées Haus Laboratories qui risquent de mettre de l’avant les produits de la marque.

Capture d'écran

On ne sait toutefois pas encore exactement quels types de maquillage seront offerts par Haus Beauty, mais si on se fie aux looks beauté de Lady Gaga, cela risque d’être «extra»!

Les marques de cosmétiques lancées par les personnalités publiques et les vedettes ont carrément pris d’assaut le marché durant les dernières années. Avec les succès financiers de Kylie Cosmetics et de Fenty Beauty, on se doute que Haus Laboratories aura un essor tout aussi rapide!

On a hâte de voir où l'imagination de la «Mother Monster» va pousser la marque beauté!

