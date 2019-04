Oprah Winfrey en conférence à Montréal en juin

Après Ellen DeGeneres et Michelle Obama, une autre star américaine viendra offrir une conférence à Montréal. La grande dame de la télévision Oprah Winfrey s'entretiendra avec le public au Centre Bell le 16 juin prochain, lors d'une soirée intitulée «Your Path Made Clear».

Les billets seront mis en vente vendredi à midi, a annoncé evenko, qui n'a toutefois pas dévoilé leur prix.

Oprah Winfrey partagera les leçons et les histoires qui ont lui ont permis de se tracer un beau chemin de vie. Un invité spécial et important dans son cheminement viendra également la rejoindre sur scène.

Cette conférence découle de la sortie du livre Your Path Made Clear, en mars. L'ouvrage renferme des conseils pour découvrir qui nous sommes.

«Si vous vous sentez coincé ou à la croisée des chemins, il est inutile de gaspiller un autre instant à se demander si la vie a plus à apporter», a déjà affirmé Winfrey. «Bien sûr que c’est le cas. Et il est possible pour vous de le découvrir.»

Outre Montréal, la célèbre animatrice, auteure et femme d'affaires se rendra à Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver dans le cadre de sa tournée canadienne, du 14 au 24 juin.