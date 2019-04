Pas de débat sur l’école publique à deux vitesses, selon le ministre Jean-François Roberge

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, refuse de tenir un débat de société sur l’école publique à deux vitesses, évoquant plutôt la nécessité d’agir rapidement sur la question des frais scolaires.

Le Journal rapportait mardi que quatre groupes citoyens demandent au ministre Roberge de modifier le projet de loi sur les frais scolaires afin d’y retirer le contenu concernant les frais reliés aux programmes particuliers, afin qu’il fasse l’objet d’un débat plus large.

En proposant d’inscrire noir sur blanc dans la Loi sur l’instruction publique qu’il est permis d’exiger des frais supplémentaires pour les programmes particuliers (comme sports-études, des concentrations en informatique ou des profils en arts), le ministre Roberge vient consacrer l’école publique à deux vitesses et met en péril un des fondements du système scolaire québécois, la gratuité, selon ces citoyens.

Cette position est aussi partagée par les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale. «On ne peut pas, sous prétexte que l’on doit adopter à toute vitesse un projet de loi sur la question des frais reliés au matériel scolaire, venir complètement enlever le principe de la gratuité de l’éducation publique au Québec (...) en permettant de facturer sans aucune balise et sans aucun plafond tout projet particulier. C’est très très inquiétant», a affirmé la députée péquiste Véronique Hivon.

Certains programmes particuliers offerts dans les écoles publiques sont gratuits, mais la majorité d’entre eux sont payants, leur coût pouvant varier de quelques dizaines à plusieurs milliers de dollars par année. Aucun état de situation n’est disponible à ce sujet au ministère de l’Éducation.

«Impossible»

Or, le ministre Jean-François Roberge affirme qu’il est «impossible» de retirer de son projet de loi le contenu relié aux programmes particuliers. Le ministre a évoqué la nécessité d’agir rapidement pour ne pas exposer le réseau scolaire à d’autres poursuites juridiques concernant les frais scolaires, en raison du flou législatif actuel.

«On doit avoir un cadre légal clair et ferme pour septembre prochain, a-t-il affirmé. Je me suis engagé à clarifier tout ce qu’on peut charger et ne pas charger pour la prochaine rentrée scolaire et je vais le faire.»

Or les groupes citoyens et des partis d’opposition font valoir que la menace de poursuites contre le réseau scolaire concerne seulement les frais reliés au matériel scolaire et non ceux reliés aux programmes particuliers, qui ne sont pas obligatoires puisque le parent peut toujours choisir d’inscrire gratuitement son enfant au programme régulier.