Québec-Lévis: le GIRAM propose un tunnel pour le transport en commun

Le GIRAM se prononce contre un troisième lien routier à l’extrémité est du territoire et propose plutôt un tunnel reliant les centre-ville de Québec et Lévis qui serait exclusivement réservé au transport collectif.

Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) a rencontré la presse mardi matin pour énoncer les propositions qu’il met de l’avant dans le débat entourant un éventuel troisième lien.

«À notre avis, cette nouvelle infrastructure projetée à l’extrémité est du territoire dans l’axe de l’île d’Orléans ne réglera pas à long terme les problèmes de congestion et favorisera à coup sûr l’étalement urbain et la multiplication des automobiles et camions légers dans l’avenir», a énoncé le vice-président du GIRAM, Gaston Cadrin.

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Pour le groupe, le troisième lien tel que proposé par le gouvernement va à l’encontre des efforts qui sont faits pour réduire les gaz à effet de serre.

«Il y a une forme d’improvisation et de précipitation dans ce dossier», a lancé M. Cadrin. «C’est une vision du siècle dernier.»

Au lieu de cette solution, le GIRAM propose qu’on creuse un tunnel entre les deux centres-ville de Québec et Lévis.

Celui-ci serait exclusivement réservé au transport en commun.

Il servirait à l’interconnexion des deux rives et raccorderait Lévis au réseau structurant de Québec.

Le GIRAM aimerait aussi que la ligne de tramway s’étire jusqu’au Carrefour Saint-Romuald en empruntant le pont de Québec.

Dans une deuxième phase, d’ici 2040, le GIRAM imagine une ligne de tramway de 18 km qui s’élancerait dans un axe est-ouest sur le territoire lévisien, entre le Cégep de Lévis-Lauzon et le Carrefour Saint-Romuald.

Le groupe ajoute que la création d’une agence régionale de transport serait très pertinente afin d’uniformiser le développement de la mobilité durable.

«Nous espérons que cette proposition va enrichir la réflexion», a exprimé Pierre-Paul Sénéchal, président. Contrairement à un lien routier, ce type d’infrastructure engendrerait un développement résidentiel et commercial «structurant et durable», entre autres le long du boulevard Guillaume-Couture, estiment les membres du GIRAM.