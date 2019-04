Radio: Leclerc Communication pourrait abandonner l’achat de CHOI

Leclerc Communication, qui possède déjà les stations musicales de Québec WKND et BLVD, a obtenu l’autorisation d’acquérir les stations CHOI-FM à Québec et la station sportive 91,9 à Montréal, mais le groupe n’a pas l’intention d’accepter la condition du CRTC.

Le CRTC n’autorise pas Leclerc Communication à posséder plus de deux stations de radio FM commerciale de langue française dans le marché de Québec. L’entreprise avait demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de faire une exception afin de lui permettre de posséder trois stations de radio dans le marché de Québec. Cette demande avait été présentée au CRTC le 20 février dernier.

Leclerc Communication a refusé la demande d’entrevue mais la réponse reçue par Le Journal démontre que les propriétaires vont probablement retirer leur offre d’achat pour CHOI-FM.

«Nous sommes évidemment déçus, mais nous respectons cette décision. Comme nous l’avons indiqué tout au long de l’audience, nous n’avons jamais envisagé l’option de nous départir de l’une de nos stations actuelles. Ceci a toujours été clair et le demeure encore aujourd’hui», a écrit la directrice adjointe du marketing, Stéphanie Friess.

Selon le même message, l’entreprise veut maintenant prendre une orientation différente.

«Cette acquisition représentait pour nous une opportunité et non une finalité. Leclerc Communication a le vent dans les voiles et nous orienterons maintenant nos efforts vers d’autres opportunités de croissance pour continuer de faire évoluer notre belle entreprise», termine Mme Friess.

Ce possible changement cap fait en sorte que la station CHOI-FM, propriété de RNC Média, devrait à nouveau se retrouver sur le marché pour un éventuel acheteur.