Rafaëlle Roy, de La Voix, prend une pause de réseaux sociaux après avoir été victime de cyberintimidation

Dimanche, si plusieurs se sont réjouis de voir Rafaëlle Roy passer en finale à La Voix, d’autres étaient extrêmement étonnés que Rick Pagano soit éliminé.

La première à être prise de court par cette annonce fut Rafaëlle elle-même. Elle était tellement persuadée que Rick serait l’artiste qui allait représenter l’équipe de Marc Dupré qu’elle avait déjà fait son deuil.

Bien qu'ils soient tous deux très talentueux et charismatiques, c’est Rafaëlle qui a récolté le plus de votes. C’est donc elle qui passera en finale!

Depuis, la chanteuse a reçu une tonne de messages haineux et de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux.

Le 29 avril, le lendemain de sa victoire, elle a publié sur Instagram une suite de stories dans lesquelles elle explique ce qu’elle vit.

Elle indique qu’elle comprend tout à fait que les gens soient déçus, car Rick Pagano est très talentueux. «Une grande carrière l’attend», précise-t-elle.

Par contre, elle demande aux gens de rester respectueux et de ne pas oublier l’humain derrière la personnalité publique. Elle dit avoir reçu des commentaires qui l’ont profondément blessée.

Rick lui-même a demandé à ses fans de cesser de harceler Rafaëlle.

Pour remédier à la situation et diriger toute son énergie vers la finale, Rafaëlle va prendre une pause de réseaux sociaux.

Si vous vous ennuyez de sa présence, écoutez ce magnifique cover de la chanson Someone You Loved, de Lewis Capaldi, par Rafaëlle et Rick. Frissons garantis!

