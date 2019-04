Relocalisation de résidences inondées : Trudeau dit qu’Ottawa sera au rendez-vous

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau assure que son gouvernement contribuera aux efforts des provinces et des municipalités touchées par les inondations, comme le Québec, quand viendra le temps de relocaliser des résidences ou de les rebâtir autrement.

• À lire aussi - Tout un quartier sacrifié pour sauver les autres

• À lire aussi - François Legault ne veut pas blâmer la municipalité

«Nous savons que la réalité des changements climatiques nous frappe de plus en plus fort chaque année et ce gouvernement va être un partenaire», a dit M. Trudeau, mardi, avant d’entrer dans une réunion du cabinet des ministres.

Il n’a toutefois pas fourni de détails sur une éventuelle aide financière qu’Ottawa serait prête à verser.

La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, a affirmé que la «réflexion nécessaire sur le long terme» pourra s’amorcer dès que les interventions d’urgence pour protéger les sinistrés seront terminées.

Des scientifiques de son ministère ont récemment prévenu que les événements météorologiques extrêmes comme les inondations seront de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique.

S’il est aussi d’avis qu’une réflexion doit se tenir quant à une éventuelle relocalisation, le ministre des Infrastructures François-Philippe Champagne rappelle que plusieurs fonds fédéraux sont déjà accessibles aux provinces afin qu’elles atténuent les risques d’inondations.

«Ce que j’ai [dit] aux provinces, c’est que j’étais prêt à regarder des projets de façon urgente et prioritaire, parce qu’on sait que dans certains endroits on pourrait s’adapter aux changements climatiques», a-t-il soutenu.