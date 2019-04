Relocalisation de résidences inondées: Trudeau dit qu’Ottawa sera au rendez-vous

OTTAWA – Le premier ministre fédéral Justin Trudeau assure que son gouvernement contribuera aux efforts des provinces et des municipalités touchées par les inondations, comme le Québec, quand viendra le temps de relocaliser des résidences ou de les rebâtir autrement.

«Nous savons que la réalité des changements climatiques nous frappe de plus en plus fort chaque année et ce gouvernement va être un partenaire», a dit M. Trudeau, mardi, avant d’entrer dans une réunion du Conseil des ministres.

Il n’a toutefois pas fourni de détails sur une éventuelle aide financière qu’Ottawa serait prête à verser.

Le gouvernement Legault a promis d’offrir jusqu’à 200 000 $ aux sinistrés qui sont prêts à déménager de la zone inondable qu'ils habitent.

«Nous n’écartons rien de la table à ce stade-ci», a plus tard indiqué le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale en précisant que les discussions à ce sujet ne faisaient que commencer.

Il a toutefois souligné que la question d’éviter la reconstruction dans des zones inondables a été abordée au cours des deux dernières réunions qu’il a eues avec ces homologues provinciaux.

En dehors du financement d’éventuelles relocalisations, Québec pourra obtenir le soutien financier d’Ottawa par l’entremise de l’Accord d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), a rappelé M. Goodale.

Cette entente prévoit un partage des coûts entre le provincial et le fédéral pour couvrir les opérations de sauvetage et la remise en état d’infrastructures essentielles, notamment. La contribution du fédéral varie en fonction de l’ampleur des dégâts et peut atteindre jusqu'à 90 % de la facture.

Pour éponger les dommages engendrés par les inondations de 2017, Québec a jusqu’à maintenant reçu une avance de paiement de 125 millions $ d’Ottawa en vertu de l’AAFCC, selon des chiffres fournis par Sécurité publique Canada.

Le ministre de l'Infrastructure François-Philippe Champagne a aussi souligné que des fonds fédéraux déjà existants sont accessibles aux provinces pour leur permettre d’atténuer les risques d’inondations futures.

«Ce que j’ai [dit] aux provinces, c’est que j’étais prêt à regarder des projets de façon urgente et prioritaire, parce qu’on sait que dans certains endroits on pourrait s’adapter aux changements climatiques», a-t-il soutenu.