Saga des photos partagées: un cinquième élève des Pères Maristes devant la juge pour extorsion

Un cinquième élève du Séminaire des Pères Maristes accusé dans la saga de partage de photos subit son procès pour se défendre d’une accusation d’extorsion pour avoir obtenu des photos contre la menace.

L’adolescent, qui était en secondaire un au moment des faits, tout comme la victime, a plaidé coupable d’une accusation d’avoir transmis de la pornographie juvénile. Par contre, l’adolescent réfute l’accusation d’extorsion envers cette même victime.

L’élève aurait utilisé le chantage, à savoir un secret sur le père de la victime qu’il menaçait de révéler si cette dernière ne lui envoyait pas de photos osées via la plateforme Snapchat.

Selon la victime qui a témoigné mardi matin, elle aurait d’abord revendiqué au garçon, qui lui demandait sans cesse ce type de photos, d’arrêter de lui faire des demandes. «Ça me rendait quand même mal à l’aise», a-t-elle dit en parlant du garçon qu’elle voyait comme son ami.

L’accusé lui aurait alors dit que s’il ne recevait pas de photos d’elle, il allait révéler «des secrets que je ne voulais pas révéler par rapport à mon père».

«Je me suis sentie pu de force. Mon papa, je sens que c’est mon point faible», a expliqué la victime.

Ainsi, dès la demande de nouvelles photos envoyées par l’accusé quelques heures plus tard, la victime se serait exécutée sur-le-champ. «C’est la fois que je n’allais pas résister, a-t-elle dit, à cause de la menace».

La victime dit avoir ensuite «ressenti un vide» puisqu’elle n’avait plus de «contrôle sur ce qui allait se produire». Quelques semaines plus tard, au retour de la relâche, les photos envoyées auraient circulé dans l’école. «Tous les regards étaient sur moi.»

Par la suite, la jeune fille a commis des gestes de mutilation qui ont même nécessité une longue hospitalisation.

Le témoignage de la victime est terminé. Mardi après-midi, ce sera au tour de l’accusé de témoigner.