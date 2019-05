Inondations: «stress majeur» pour les sinistrés

« J’ai tout fait ce que le gouvernement m’a dit de faire. Et je me retrouve dans le même pétrin, après avoir gaspillé 125 000 $, ajoute-t-il. J’en ai assez, je n’ai plus d’énergie. J’ai 54 ans. Ce n’est pas de cette façon que j’ai envie de passer mes printemps. »

Pointe-Calumet Photo Geneviève Quessy

Entraide et fatigue

Une femme des Laurentides épuisée par le manque de sommeil, trouve quand même l’énergie d’aider son entourage dans le besoin.

Le sous-sol de Sarah Douville, à Pointe-Calumet, est inondé, mais ce n’est rien, selon elle.

« Depuis que la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a cédé, on aide nos amis et familles qui ont dû quitter leur maison. On finit notre journée de travail et on se rend là-bas directement. La nuit de samedi, on n’a juste pas dormi ! »

« Quand la digue a cédé, mon chum a plongé pour sauver les chiens de mon amie. Un chien en panique l’a mordu et sa blessure s’est infectée à cause de l’eau sale, et il doit prendre des antibiotiques. On est fatigués, mais le pire c’est qu’on ne sait pas combien de temps ça va durer.

– Geneviève Quessy, collaboration spéciale