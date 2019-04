Réseau structurant : l’étude comparative confiée à Systra

Déjà sous contrat avec la Ville de Québec pour la conception du tramway, la firme Systra s’est vue confier l’étude comparative portant sur les modes de transport lourds, incluant le métro. Québec 21 a immédiatement attaqué la crédibilité de cet exercice.

Lors de sa conférence de presse mensuelle consacrée au Réseau structurant, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a évoqué mardi après-midi des raisons d’efficacité pour expliquer le choix de Systra Canada.

«Si on ne procède pas avec Systra et qu’on va en appel d’offres, on en a pour trois mois juste pour le processus d’appel d’offres. Après ça, on est rendus à l’hiver prochain (pour l’étude). La façon dont on a contourné ça pour aller rapidement, c’est qu’on prend celui avec lequel on a un contrat et qui est capable de faire ce travail là», a indiqué M. Normand.

Pour garantir que l’étude sera réalisée de façon indépendante, «un tiers neutre, indépendant et spécialiste en la matière», qui pourrait être un professeur universitaire, aura pour tâche de «valider» les conclusions de Systra, a ajouté Rémy Normand.

M. Normand s’est par ailleurs dit confiant que Systra arrivera, dans les prochains mois, à la même conclusion la Ville, soit celle de mettre en place un tramway et un trambus. Son mandat sera d’étudier tous les modes de transport lourds, incluant le métro et le SLR (Système de transport léger sur rail).

Fin 2018, la Ville a conclu une entente de 12,5 millions$ avec Systra Canada. Cette compagnie, qui se spécialise dans la planification de projets, conseille la municipalité dans la conception du tramway.

Pas crédible, juge l’opposition

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a immédiatement réagi en attaquant la crédibilité de la future étude. «C’est clairement une étude de farine. C’est de la poudre aux yeux. On connaît déjà les conclusions. M. Normand joue avec l’intelligence et avec l’argent des citoyens de la ville de Québec», a-t-il tonné.

M. Gosselin a répété qu’il «n’est pas à l’aise» avec le fait de donner un tel contrat à une firme qui a déjà le mandat de la Ville de travailler sur la conception du tramway.

Effort de communication

D’autre part, la Ville de Québec organisera des rencontres publiques en juin et une tournée d’information en été au sujet du Réseau structurant. Certaines études, comme celles portant sur le bruit du tramway, auraient dû être prêtes en avril, mais cela n’a pas pu se faire, a admis M. Normand. Elles sont attendues dans les prochaines semaines.

Un «bus itinérant» se promènera en ville cet été pour donner de l’information au sujet du Réseau structurant. Il s’agit de répondre aux critiques selon lesquelles l’administration municipale ne communique pas assez au sujet du projet, a spécifié M. Normand.

À l’automne 2019, la Ville de Québec mettra également en place trois «comités de voisinage» (est, centre et ouest de la ville) qui se rencontreront aux trois à quatre mois tout au long du projet. Ces comités, dont la formule précise demeure à définir, seront composés d’élus et de citoyens.

Dans un autre ordre d’idées, deux appels d’offres seront bientôt lancés pour une étude préliminaire d’implantation de voies dédiées sur le boulevard Robert-Bourassa et pour des prestations de génie-conseil et d’architecture dans le cadre de la rédaction des exigences et devis techniques pour le volet tramway.