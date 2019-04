Une vitrine unique sur le métier de journaliste

La section «Québec» de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec invite le public à mettre ses journalistes «sur le grill» lors d’une conférence sur les dessous du métier qui se tiendra mercredi soir.

La chroniqueuse du Journal Karine Gagnon fera partie du panel d’invités, accompagnée de l’animatrice de Salut Bonjour Weekend Ève-Marie Lortie, de l’animateur d’Ici Radio-Canada Première Guillaume Dumas et du journaliste du journal Le Soleil Jean-François Néron.

Organisé dans le cadre de la première Semaine de la presse et des médias, l’événement permettra au public d’obtenir des réponses «aux questions qu’il s’est toujours posées sur le métier».

«On constate que le métier est encore assez méconnu même si les gens consomment les médias d’information. Souvent, ils ne savent pas comment se fait cette information-là, ne savent pas avec quelles règles on travaille et ne savent pas à quoi ressemblent les journées», explique Alexandre Duval, président de la section Québec de la FPJQ.

Inverser les rôles

L’objectif de l’activité est donc clair, la FPJQ cherche à inverser les rôles. Mercredi, ce sera le public qui posera les questions et les journalistes qui se retrouveront dans le fauteuil potentiellement inconfortable de l’interviewé.

«On veut parler du journalisme sans masque ni tabou, donc toutes les questions seront permises», précise Alexandre Duval, lui-même journaliste à Radio-Canada.

Et les participants ont été bien avisés, pas question d’imiter ce qu’ils déplorent eux-mêmes en tombant dans la langue de bois. «Si on demande à un journaliste s’il a déjà regretté une question, un reportage; s’il s’est déjà trompé en ondes, on va avoir la vraie réponse», assure M. Duval, ajoutant que le public obtiendra «que la vérité, rien que la vérité sur le métier de journaliste».

Confusion des genres

Avec son activité, la FPJQ Québec souhaite également renseigner le public sur les différents rôles que peuvent tenir les intervenants des médias.

C’est d’ailleurs pourquoi le panel est composé d’un journaliste reporter sur le terrain, d’une chroniqueuse, d’un animateur radio et d’une animatrice télé, qui ont tous à un moment où un autre porté le chapeau de reporter terrain.

«On réalise qu’il y a une confusion dans la tête du public sur ce qu’est un journaliste. [...] D’être capable de savoir qui est un journaliste et qui n’en est pas un, ça renseigne sur le type de travail que font ces personnes. Est-ce que c’est de l’opinion? De la chronique? Du journalisme avec les règles qui y sont associées? De le savoir, c’est fondamental», croit le président de la section locale de la FPJQ.